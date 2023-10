Alfredo Casero, se viralizó en redes por un video en el que explotó de furia y lanzó una dura advertencia a Juntos por el Cambio. Entre otras cosas, el reconocido actor, habló sobre las elecciones del pasado 22 de octubre y el próximo balotaje. Además, aseguró que va a acompañar a Javier Milei. Casero, cargó fuertemente contra Juntos por el Cambio por “el triunfo de Sergio Massa”, que derivó en una segunda vuelta con el líder de la Libertad Avanza.

“Todas las idioteces de Juntos por el Cambio, todas las imbecilidades del PRO, todas la rosca al pedo que hicieron María Eugenia Vidal, el pelado inútil ese (en referencia a Larreta) y la gente que hizo daño por todos lados, como Espert tirando mierda. Todo el mundo que hizo mierda, todos, están directamente relacionados al triunfo de Massa”, expresó.

Luego agregó: “Nos hicieron votar a Stolbizer, nos hicieron votar a Manes, nos hicieron votar a un montón de soretes que resultaron cagándonos. Así que pónganse las pilas, no boludeen. Y no se crean que son geniales. Bajen un poquito, bajen un poco, porque los que nos tienen que representar son nosotros”.

“Ustedes se están postulando para ser funcionarios, hijos de p.... No nos están postulando para ser reyes. Así que pónganse las pilas y hagan las cosas bien. Nosotros vamos a volver a votar como idiotas. Se los aviso ahora. Ahora se los digo, después va a ser peor. Después, va a ser mucho peor”, agregó.

