La China Suárez celebró el cumpleaños de su hijo Amancio; sin embargo, una inesperada situación la hizo explotar de furia. La actriz tomó una drástica decisión por una foto de Marcos Ginocchio en el cumple de su hijo que generó cuestionamientos en redes sociales.

La reconocida actriz y cantante compartió un video en su cuenta de Instagram que decía “Feliz todo, amor de mis vidas”. En el video salió Marcos, el ganador de Gran Hermano 2022. Cabe recordar que existen rumores sobre un romance entre ambos.

¿Se olvidó de Aimar?: Aseguran que Sofi Martínez estuvo a los besos con Marcos Ginocchio en pleno boliche

En este contexto, una usuaria comentó la publicación y lanzó: “¿Qué hacía el primo?”, respecto a la presencia de Marcos en el cumple del hijo de la China Suárez.

No obstante, la actriz explotó de furia y le contestó: “Vino mi familia y amigos. Pero cuando creo que lo van a entender, me doy cuenta de que no. ¡Así que mejor así!”. Sin embargo, después borró la publicación. Así lo confirmó la influencer y periodista Juariu, quien dio a conocer la situación.