La China Suárez pasó la noche con Marcos Ginocchio, subió una foto íntima y desató un escándalo

La China Suárez publicó una foto íntima de Marcos Ginocchio, ex ganador de Gran Hermano, y desató un polémico momento en las redes sociales.

Si bien la publicación reactivó los rumores de romance, la reconocida actriz salió con los tapones de punta e hizo un durísimo descargo.

LA CHINA SUÁREZ Y MARCOS GINOCCHIO, ¿EL ROMANCE DEL AÑO?

La actriz compartió en sus historias de Instagram un clip de segundos donde se lo ve al ganador de Gran Hermano durmiendo en la cama y escribió: "Parece que no sale".

Pese a que La China Suárez borró el video, la cuenta Hora del Chusmerio lo capturó y lo publicó en su perfil.

Posteriormente, la actriz salió a cortar todo tipo de información y rumores que lo vinculan amorosamente a Marcos: "Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS", comenzó.

Luego agregó que "es imposible conocer al primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es BUENO de corazón y me hace feliz rodearme de gente así", cerró.