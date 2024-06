La chubutense Denisse González le hizo un polémico reclamo a Bautista tras su "boda" en Gran Hermano

Este pasado jueves por la noche, la chubutense Denisse González ingresó una vez más a la casa de Gran Hermano y protagonizó un emotivo “casamiento” con Bautista Mascia.

Sin embargo, lo que debía ser una gran fiesta y un reencuentro de puro amor, se transformó en un escándalo a raíz de un insólito y polémico reclamo de la joven de Trelew al cantante uruguayo.

En este sentido y según se pudo apreciar en el programa especial, el participante tuvo la oportunidad de dedicarle unas bellas palabras a su amada tras haberla extrañado, pero le faltó algo que Denisse considero “clave”.

EL INSÓLITO RECLAMO DE DENISSE A BAUTISTA DE GRAN HERMANO

Después del brindis y el vals, Bautista acompañó a Denisse a la puerta de la casa para tener una apropiada despedida a la altura de la especial velada.

A diferencia de Nicolás, que cargó a Florencia en sus brazos para celebrarla como su novia tras la boda ficticia, Bautista abrazó a su pareja por la cintura mientras caminaban por el jardín.

Cuando el joven la acompañó hasta la puerta de salida, la exhermanita no dudó en remarcarle que le molestó de sus palabras. “Me mata que nunca hablamos nosotros y me vengo a casar. Nunca me dijiste ‘te quiero’”, expresó indignada y agregó: “Tenés que mejorar eso de la comunicación”.

Al escucharla, Bautista Mascia le respondió muy serio: “No podés estar enojada”, a lo que Denisse Gonzáles expresó sin filtros: “Yo espero un te amo, en algún momento”, sorprendiendo de gran manera a su pareja antes de retirarse.