La chubutense Denisse aseguró que tuvo sexo con Bautista y apuesta todo para reingresar a Gran Hermano

Denisse González fue la séptima eliminada de Gran Hermano 2023 y en los últimos días se volvió a ser tendencia por dos motivos.

Primero, porque después de unas semanas confirmó haber tenido relaciones sexuales con el uruguayo Bautista Mascia.

En este caso, al aire en Se Picó por República Z, Gastón Trezeguet reveló que una exparticipante le contó que Denisse y Bautista habían tenido relaciones, y quiso saber la palabra de la chubutense.

"Yo no sabía que lo habían blanqueado que habías tenido sexo con Bauti. Isabel nos contó que lo hicieron dos veces, que Gran Hermano no lo mostró pero que hasta lo contaste adentro de la casa. Te acercaste a no sé quién y le dijiste 'me lo co**'. ¿Esto es verdad?", consultó el panelista, mientras que la hermanita contestó con un rotundo "sí".

"Hay que ingeniárselas, ¿no?", insistió Gastón. "Un montón", dijo Denisse. "Y sino hacés como Thiago y Daniela que no les importó nada y ahora tienen gemelitas", expresó Laura Ubfal en tono de humor.

Finalmente, Denisse González reveló que "se dejó llevar" en el momento del acto con Bautista Mascia, volviendo a asegurar que fue positiva su experiencia.

Por otra parte, la joven oriunda de Trelew se mostró con Catalina Gorostidi y en un video manifestó sus deseos de ingresar nuevamente a la casa más famosa del país. De acuerdo a las tendencias, la estudiante de abogacía tendría grandes chances de volver a formar parte del reality.