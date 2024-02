Agostina tuvo un violento cruce con Furia y le reveló cual es su plan para eliminarla de Gran Hermano

Este jueves, Juliana “Furia” Scaglione y Agostina Spinelli tuvieron un picante careo en Gran Hermano que dejó en claro un asunto: la amistad se terminó.

La peleas tomó relevancia en los últimos días y la expolicía que es la líder de la semana, le marcó la cancha al salvar a Virginia, en una placa multitudinaria que será la más importante de la edición 2023.

“Sacó a Virginia. Es por estrategia. Creo que es una persona que podría irse el domingo, pero no, quiero que se vaya otra persona. Por eso la saco”, destacó frente a todos.

La cara de Furia fue sonriente y analizando todo lo que sucedía. Pero, esto no es nada nuevo, ellas ya no se pueden ni ver y Agostina gritó a los cuatro vientos que la quiere ver afuera del juego. Es por esto que decidió una vez más crear esta estrategia para poder sacarla del reality.

Santiago del Moro sorprendió a todos y reveló toda la verdad sobre Gran Hermano: "Si estuviera arreglado.."

Tras esta situación, Santiago del Moro las invitó al careo, donde las “furiosas” se dijeron de todo en la cara. “No lo pedí yo, pero si me hacían el cara a cara, lo quería”, comenzó diciendo Agostina. “¿En qué yo te fallé a vos?”, le consultó la policía a Furia. “No no me fallaste. Yo me sentí muy sola y creo mucho más en las actitudes que en las palabras”, le respondió Juliana.

Unos minutos más tarde, Agostina le dijo: “Me usaste todos este tiempo”. A lo que Furia le respondió: “No, no. Yo jamás te usé y, supuestamente, vos tampoco me usaste a mi en todo caso”. “Te lo dije siempre. Soy la persona más leal que estuvo acá adentro para con vos”, dijo la exuniformada.

Manzana rompió en llanto y reveló su preocupación en Gran Hermano: "A mi nunca me van a..."

“Yo fui una de las pocas personas que te defendió acá adentro. Siempre me trataste mal. Durante dos meses te defendí”, continuó diciendo la participante. “Siento que me traicionaron acá adentro”, agregó Furia. “Hubo un grupo que me traicionó”, mencionó la joven.

“Me jugaste sucio, me tuve que enterar por los demás que me nominaste”, agregó Spinelli. Furia argumentó: “Bueno, sí. Fue un punto. Nada más. Me podés nominar cuando quieras”. “Sí, obviamente que si tengo la fulminante te la voy a hacer. Yo el domingo quiero que te vayas porque me jugaste sucio. Yo quiero que gane Gran Hermano una persona que juegue limpio”, arremetió la mujer policía.

Sabrina de Gran Hermano reveló que estuvo con un futbolista campeón del mundo y sorprendió a todos

Por su parte, Scaglione se defendió: “Esto es un juego y yo juego de la manera que puedo. No siento que me haya cag... en vos”. “Si, te cag... en mí. Fuiste mala persona conmigo ¿Quién te traicionó? ¿Yo te traicioné?”, lanzó la policía.

En último lugar, Furia le dijo: “¿Por qué me odias? Sos una fo... de m... Me tenés envidia. Hiciste todo esto a propósito, me hablaste bien ayer a la noche”. “Me fallaste como persona, por eso. Te cansaste de tratar mal a todos y te defendí y te calmaba”, sentenció la líder de la semana.