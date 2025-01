El pasado miércoles 15 de enero, Yanina Latorre lanzó un bombazo y señaló que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi. La situación no pasó desapercibida y generó un cimbronazo en el mundo del espectáculo, en medio de la escandalosa separación del futbolista y su expareja Wanda Nara.

“Tengo data… hay un rumor de embarazo oriental. La niñera anda diciendo que la oriental estaría embarazada”, comenzó diciendo en sus redes sociales. “Ruego que sea mentira, si no, la locura es total”, agregó.

Sin embargo, luego de unos minutos añadió: “Me acaban de confirmar el embarazo… el entorno del obstetra de ella dice que está embarazada”.

Se filtró un video íntimo de Wanda Nara con un futbolista y "amigo" de Icardi en un departamento

QUÉ DIJO LA CHINA SUAREZ SOBRE EL EMBARAZO

“¡Dios! Sigo esperando que sea mentira. ¡Todos locos! A ver, yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico. Pero un bebé es un SER HUMANO. ¿Ok?”, agregó. De esta forma, generó tipo de sospechas.

Sin embargo, este jueves, Suárez utilizó sus redes sociales, dejó una contundente foto y apuntó contra Latorre. “No estoy embarazada. Quizás la 'fuente' sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mi”, indicó. “PD: ¿será la misma fuente que la de las pericias?”, agregó.

La contundente reacción de 'Maxi' López tras haberse enterado de las críticas de Mauro Icardi

LA RESPUESTA DE LATORRE

Tras la indirecta de Suárez, Latorre no se achicó y rápidamente utilizó sus redes sociales para responder. “La China desmiente. ¿Por qué tardó más de 24 horas? ¿Cómo le gusta... todo lo hizo a propósito?”, lanzó.

“Igual, no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con (Benjamín) Vicuña. Y la misma que, cuando saltó el Wanda-gate, dijo que no los conocía. No tiene remate”, concluyó.

Con información de Minuto Uno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR