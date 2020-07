Buitengebieden on Twitter

Hace poco vimos cómo Nandi Bushell, una niña multi-instrumentista, se ganó el corazón de artistas como Tom Morello. Ahora quien parece estar ganando popularidad en las redes sociales es Dorothea Taylor, una mujer de edad avanzada que se ha viralizado por sus habilidades como percursionista y ahora es conocida como "la abuela baterista".

De acuerdo con la biografía de su Instagram, ella lleva 56 años desempeñándose como instructora de percusión y batería. Asimismo, es organista de su iglesia. En un video publicado a comienzo de este año en su cuenta, ella habló del amor que siente por su oficio y por sus colegas:

"Los bateristas vienen en todas las edades, tamaños y etnias. Y sin importar lo bueno que seas, o la edad que tengas, todos seguimos siendo parte de la familia de los bateristas".

Hace unos días, ella se hizo famosa por su cover de "Ain’t It Fun" de Paramore. Su interpretación fue compartida de manera masiva por fanáticos de la banda hasta que fue vista por Hayley Williams, líder de ese grupo. Williams quedó tan complacida con el cóver de Taylor que le dedicó un tuit en el que dice: "La amo, es una chica ruda".

Dorothea también versionó temas como "Psychosocial" de Slipknot y "Down With The Sickness" de Disturbed. Podés disfrutar de su interpretación de esas canciones al final de esta nota y ver más en su cuenta de Instagram. En ese mismo perfil, ella también suele subir sus improvisaciones junto a su nieto y algunos tutoriales con técnicas básicas de batería.

Además, la revista especializada Drum Magazine informó hace poco que Taylor tiene su propia banda de rock clásico y country llamada Badlander y colabora con otras bandas cada tanto.

Fuente: Indie Hoy