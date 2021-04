ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - La popular empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian ingresó este martes al "Club de los 1000 millones de dólares", luego de conseguir una fortuna superior a ese número.

Así lo anunció la revista Forbes, quien incluyó a la también modelo en su listado de las personas más ricas del mundo, luego de estimar hace tan solo un año que el patrimonio de "Kim" era de USD 780 millones.

El exponencial aumento en su fortuna se debe principalmente a sus nuevos emprendimientos de cosmética y lencería, KKW Beauty y Skims respectivamente.

Además, la empresaria de 40 años tiene diferentes contratos firmados como el de su reality show con marcas a las que presta su imagen.

Cabe destacar que tan solo semanas atrás, quien conociera la fama en 2007 a partir del progrma "Keeping Up With the Kardashians" se separó de su ahora ex pareja, el rapero Kanye West, quien ya se había unido a la prestigiosa lista de multimillonarios de Forbes en abril de 2020.