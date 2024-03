Karina La Princesita sufrió una recaída y lanzó una dramático mensaje que generó preocupación

Karina "La Princesita" preocupó a todos al compartir un alarmante mensaje sobre su estado de salud. Desde hace varios años, la cantante de cumbia sufre de depresión y ansiedad, y en más de una oportunidad se abrió con sus fanáticos y les hizo saber la lucha que estaba atravesando.

En las últimas horas, la artista reapareció y confesó que últimamente estuvo pasando momentos muy difíciles.

El duro mensaje de Karina, La Princesita

Con los ojos humedecidos por las lágrimas, la intérprete de “Mentiroso” contó lo que le había sucedido en las últimas horas.

“La verdad, no me quiero hacer la boluda”, empezó diciendo Karina, y agregó: “Hace mucho no tenía ansiedad, pero estos dos días fueron fatales y hoy más. Entiendo y abrazo a cada uno de los que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodéense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue”.

Y agregó: “Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo, porque es realmente desesperante. Gracias amigos por estar. Gracias gente por el amor en cada show de hoy”.