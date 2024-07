Julieta Prandi sufrió un grave accidente de tránsito y fue internada de urgencia en el hospital

Este viernes por la mañana, Juliana Prandi sufrió un fuerte accidente automovilístico y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Fernández.

Según comentaron al aire de A la tarde (América), la modelo fue impactada por otro auto y terminó involucrada en un choque en cadena.

“Fue un choque muy fuerte. Me dicen que el auto de ella quedó totalmente destruido y que el SAME la llevó al Hospital Fernández”, comentó Damián Rojo al aire del ciclo televisivo que conduce Karina Mazzocco.

Tras escucharlo, Daniel Ambrosino intervino con más información: “Según lo que me está llegando a mí, le están haciendo todos los estudios pertinentes porque, al margen de que el accidente pudo haber sido muy fuerte, y en el momento de ella pueda estar bien, hay que ver las consecuencias posteriores al accidente, a una situación postraumática después de un accidente tan fuerte. Y, sobre todo, como dice Damián, que el auto quedó absolutamente destruido”.

Por último, Cora Debarbieri cerró: “Obviamente, se avisó a su entorno más íntimo, en este caso a Emmanuel Ortega (su novio), a algunos amigos y demás. Pero bueno, Julieta lleva un día bastante agitado en el sentido que tiene varios trabajos que afrontar. A la radio faltó”.

En horas de la tarde, la modelo utilizó sus redes sociales y confirmó que se encuentra en buen estado de salud. “Debido a los trascendidos desmedidos, que desconozco cómo llegaron a tanto, quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa. No estoy internada”, comentó en una historia de Instagram.

Y concluyó: “Sí, me chocaron esta mañana y el SAME, por protocolo, me trasladó a mí y a la otra parte al Fernández para realizarnos los controles. Sobre todo a la mujer que me chocó, que se llevó la peor parte”. Para cerrar, agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella.