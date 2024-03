Daniel Osvaldo llevó preocupación al mundo del deporte, luego de publicar un video en sus redes sociales, contando su difícil situación personal. En este sentido, el exjugador de fútbol que supo brillar en la Roma de Italia, reveló que padece depresión. “Estoy bastante desesperado”, indicó.

Sin embargo, Jimena Barón utilizó sus redes sociales y dejó un profundo mensaje por la situación del exfutbolista y padre de su hijo. 'Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero del video de Instagram que vieron todos ustedes', contó en una historia de Instagram.

“Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto me genera. Tengo que ir a trabajar, que ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte”, explicó. “Soy una mamá que a pesar de todo lo que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo”, señaló.

En tanto, sostuvo que “el papá de él siempre contó conmigo. Siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, agregó.

Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre. Gracias, lanzó la actriz.

LA PREOCUPANTE PUBLICACIÓN DE DANIEL OSVALDO

No sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas, explicó a través del video que publicó en su cuenta de Instagram. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos, reveló angustiado.

De esta manera, indicó que se encuentra con medicamentos y bajo tratamiento psiquiátrico. "Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo, vuelvo a caer en la depresión y eso destruye a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no me dan ganas a veces de levantarme de la cama, no me dan ganas de bañarme a veces".

“Esto me hizo alejarme de gente que me quiere y quise mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando”, añadió.

Línea telefónica nacional y gratuita de apoyo por salud mental: 0800-9990091 Hospital Bonaparte, disponible todo el año las 24 horas