Jimena Barón fue al cementerio, quiso visitar la tumba de su papá y padeció un doloroso momento

Este miércoles y a través de sus redes sociales, Jimena Barón contó detalles de un extraño episodio que padeció en el Cementerio de la Chacarita.

La cantante había ido a visitar los restos de su padre, quien falleció hace casi 10 años y se llevó una desagradable sorpresa cuando llegó a la tumba: no estaban las cenizas.

“Tuve un papá abandónico que se tomó el palo. Entonces, con el muerto me pasa por primera vez en la vida que cuando yo quiero verlo o decirle algo, voy y lo veo. ¿Se entiende?”, comentó en su cuenta de Instagram.

“Yo suelo ir al cementerio, sentarme un rato, tener una conversación. Ya sé que no está ahí, sé que está muerto. Pero es como cuando uno va a la iglesia. Yo no creo que Dios esté ahí en un escritorio diciendo ‘mirá, vino Jimena y me está pidiendo algo’”, agregó.

“Bueno, voy a hablar con este tipo un poco para compartirle mis angustias para ver si del más allá me puede dar una mano, ya que acá no hizo nada. No está mi papá. No está en el cementerio. No estaba más”, lanzó de forma angustiante.

Posteriormente indicó que, por un momento, pensó que había ingresado a un panteón equivocado y le envió un mensaje a Sofía, la expareja de su padre. “Respiré un poco ahí, mientras tanto había un sepelio. Era tan oscuro todo...”, recordó La Cobra.

“Pasó que algunos de estos cuadrados no tenían las chapitas que no creo que las roben porque son de corcho entonces dije 'voy a sentir, a intuir cuál es mi papá' y en una que para mí era dije 'yo voy a hablar con quien sea que esté acá, con todo respeto”, agregó.

Por último, Jimena Barón señaló que "tuve mi conversación con alguien y ahora tengo que ir a averiguar qué pasó. Los papeles desaparecieron, su cuadrado también. Así que tendré que ir a las oficinas. La historia no tiene cierre todavía”.