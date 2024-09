Escándalo: Martín Ku fue "descartado" de los Martín Fierro a último momento y tomó una drástica decisión

Este lunes por la noche, Martín Ku debió abandonar la gala de los Premios Martín Fierro a pesar de haber sido invitado al evento.

Según trascendió, el joven de Viedma llegó al hotel Hilton de Puerto Madero, estuvo en la previa de la transmisión y no pudo ingresar a raíz de que su lugar en la mesa no había sido reservado.

Frustrado y triste, el Chino brindó una nota con LAM y aseguró que "realmente estaba muy ilusionado, pero entiendo que las cosas se dan por algo, no pasa nada”.

Cuando le preguntaron si se iba frustrado, Martín no dudó y resaltó que "estoy un poquito al pedo, lo veré desde casa, pero bueno. No voy a armar quilombo, no me voy a colar”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Tras retirarse del lugar, Martín Ku se fue a la costanera a comer un choripán y realizó un live a través de TikTok. “Ahora termino de comer y me voy con Mari, que la necesito”, cerró.

Rápidamente, las redes sociales estallaron contra Telefe y los fanáticos ratificaron su apoyo al joven que supo ser uno de los grandes protagonista de Gran Hermano.

Por último, su novia Marisol contó que su novio se encontró a último momento que no tenía asiento. “Igual, qué nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora (por Juliana Scaglione) de esta temporada y no ponen en la mesa al jugador que la sacó y se llevó a Artu”, comentó. “Organización by Nerea”, finalizó.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Con información de América TV, editada y redactada por un periodista de ADNSUR