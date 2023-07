Jey Mammon rompió el silencio y reveló la verdad sobre el reencuentro con Jésica Cirio

Jey Mammon, luego de la denuncia de abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, asistió a los Premios Martín Fierro y su presencia generó polémica.

El conductor estaba nominado, decidió volver a aparecer en televisión y asistió a la ceremonia. Allí, se viralizó una foto donde quedó solo en la mesa mientras sus compañeros se fueron sin él.

“Cuando llegué estaban los chicos, pero ya había pasado la terna. Jésica me saludó y se fue. Rodrigo me saludó y se fue. Es más Jésica me dijo ‘no doy más’”, comentó.

Sobre la relación con su ex compañera, aseguró que "yo con ella hablo. Está todo súper bien. Con muchos compañeros con los que trabajé me dejé de hablar. Pero con ellos hablé estos días. “Sí en un momento me quedé en la mesa y ellos ya se habían ido. Yo me quedé para ver si me llevaba el Oro”.

Polémica: la reacción del público en los Martín Fierro ante la llegada de Jey Mammón

Pese a que en las redes sociales circuló que sus compañeros de La Peña de Morfi (Telefe) lo dejaron solo en la mesa, él compartió una foto para mostrar qué pasó realmente.

A través de sus historias de Instagram, Jey Mammón subió una foto muy sonriente junto a Jésica Cirio y el cocinero Rodrigo Cascón. Mientras el conductor compartió esta postal, en Twitter se viralizaron varias imágenes y videos de él sentado casi solo en la mesa de La Peña de Morfi.