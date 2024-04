Este lunes se conoció que el conductor Jey Mammón perdió el juicio por “calumnias e injurias” que inició contra Lucas Benvenuto por su denuncia de abuso sexual infantil, la cual quedó proscripta en la Justicia.

"Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor…. HARÍA LO MISMO UNA Y OTRA VEZ. HABLARÍA, DENUNCIARÍA y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias", escribió Benvenuto en sus redes sociales.

A partir de esta resolución, todo lo que denunció el joven, los detalles sobre las edades de ambos, las personas que involucró; para la justicia todo es cierto, “o al menos no pudo ser demostrado como mentira por parte de la defensa del presentador. Lucas, en consecuencia, no mintió”, exclamó el abogado de Benvenuto, Javier Moral.

En tanto, en diálogo con en el programa “Entrometidos” declaró: “Él (por Mammón) le hizo un juicio penal que se llama ‘Calumnias einjurias’ para demostrar que lo que decía Lucas Benvenuto era mentira, básicamente y él entendía que lo que había dicho Lucas Benvenuto que salió en todos los medios constituía una falsa acusación, una injuria, una calumnia y pretendió mediante esa acción demostrar de que Lucas mentía”, aseguró el letrado.

Y culminó, “esta podría haber sido solamente la opinión de un tribunal por lo cual Jey Mammón, a partir de sus abogados interpuso diferentes recursos los cuales sistemáticamente fueron rechazados y confirmaron la resolución de ese tribunal, en definitiva, sumando y restando lo importante es que Lucas no mintió, ese el mensaje que la justicia acaba de determinar”, sostuvo el letrado.