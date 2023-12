Isabel de Gran Hermano se desnudó y escuchó una polémica frase detrás de las paredes: "Está en..."

Este miércoles, Isabel De Negri, más conocida como la “Abuela Milf” de Gran Hermano 2023, reveló un polémico comentario que escuchó mientras se desvestía en la habitación de la casa.

El hecho indignó a los fanáticos, quienes manifestaron todo su malestar en las redes sociales por el accionar de los productores.

En una charla con sus compañeros, la mujer de 65 años aseguró haber escuchado un comentario fuera de lugar detrás de cámara para, unos segundos después, ser sacada del vivo.

“Recién yo me estaba cambiando y se escucharon voces que decían ‘Feliz Navidad’ y no sé qué… Decían ‘Isabel está en tetas’ porque yo me estaba cambiando. Ahí los saludé, viste”, expresó molesta mientras conversaba con algunos de sus compañeros en el otro cuarto.

Una situación similar se había dado con Julieta Poggio en la edición anterior. Aseguraron que sus fotos con los pechos al aire eran vendidas en un canal de Telegram y muchos de sus seguidores repudiaron la actitud de los trabajadores del reality, aunque nunca se confirmó quiénes fueron los responsables.