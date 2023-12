Este martes cuando realizaban la prueba del líder, un escándalo se desató en Gran Hermano 2023 y tuvo como involucrados a Williams “El Paisa” y Juliana, más conocido como “Furia”.

Todo comenzó cuando las cámaras enfocaban a alguno de los participantes que esperaban hacer la prueba del líder, y se le ve a Furia correr por el pasillo, mientras el Paisa la persigue y le grita:

"Qué me pegás. Qué te pasa, ni mi mamá me pega me venís a pegar vos fantasma de mierda", dijo el joven y Furia le responde: "No te pegué, qué fantasma, fue un cachetazo no más, no te pegué".

Aunque la propia Furia admite que "fue un cachetazo no más". El punto es que la violencia es el límite en el reality show Big Brother.

De inmediato, cortaron la trasmisión 24 horas de 'Gran Hermano' y se espera que en el programa de este martes 26 de diciembre haya algún comunicado al respecto, y el público conozca si habrá algún tipo de sanción por este fuerte cruce.