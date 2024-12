Gran susto para Isabel Macedo por un problema de salud: "Se me caían las lágrimas de impotencia"

En pleno auge de la serie juvenil *Margarita*, creada por Cris Morena, Isabel Macedo confesó que está viviendo un difícil momento por un complicado cuadro de salud. Esta situación se generó por un accidente que sufrió durante los ensayos para los primeros shows programados con el elenco.

No es el año de suerte para la actriz, quien viene de una mala racha con los accidentes, ya que tan solo hace unas semanas atrás vivió un episodio muy complicado cuando una araña venenosa la había picado.

Si bien la noticia del golpe que se dio la famosa y protagonista del spin-off Floricienta trajo preocupación, fue ella misma quien se encargó de llevar tranquilidad a los fanáticos y seguidores, anunciando que tan solo había sido un accidente y que se encontraba bien de salud.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Sin embargo, terminó siendo mal diagnosticada por los médicos y contó entre lágrimas qué es lo padece: con un video mostrando los moretones que tiene en la cara, Isabel Macedo explicó qué sucedió y cómo se recupera para reincoporarse a los ensayos con sus compañeros.

EL ACCIDENTE DE ISABEL MACEDO

La actriz contó, a través de Instagram Stories que descubrió recientemente qué es lo que tiene, luego de haberse lastimado la nariz, y tras semanas de dolor.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“Fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada, que era solo un golpe”, comenzó contando.

Al parecer, el diagnóstico que recibió fue erróneo. “Tengo tres fracturas en la nariz. Bueno, ¡lo que yo lloré! No era que quisiera llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento”, dijo no pudo contener el llanto.

“Igual ya está, porque ya pasó, entonces eso no lo quiero ni pensar, tengo que pensar para adelante que hago, así que... me van a tener que operar. Les quería contar eso”, contó la intérprete de Delfina en Margarita.

Claudia Villafañe rompió el silencio y reveló el problema que tuvo en el cumple de 15 del hijo de Flor Peña

Y concluyó: “Todo el tiempo trato de pensar bien porque yo soy así, pero...Me angustia mucho pensar que alguien vio esa tomografía e hizo el informe diciendo que no tenía nada, que era solo un golpe”.

Con información de Radio Mitre, redactado y editado por un periodista de ADNSUR