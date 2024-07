Durante la transmisión de la Copa América 2024, Nati Jota y Gastón Edul intercambiaron comentarios que llevaron a especulaciones sobre un posible romance, despertando al atención de sus seguidores

Después de que el también especialista en campo de juego regresara de Estados Unidos post certamen, los periodistas se reunieron y quedaron cara a cara para hablar de lo que se dijo y lo que fue ocurriendo.

Ambos quedaron frente al móvil de LAM y fue la joven influencer quien arrancó contestando sobre la situación. “¿Qué ves en Edul?”, consultó el chimentero. “Es un capo”, resumió Nati Jota. Pero para el hombre de canal América la respuesta fue insuficiente: "¡No te pongas el casette como los futbolistas que eso ya se lo banca él!".

“Es muy copado, es buenito, es canchero”, retrucó la streamer en Olga. “Ser buenito es clave”, añadió Edul. "Eso me dicen mis amigas, que él es bueno y que ya es hora de alguien bueno", lanzó la periodista sin miedo a nada.

"Lo que puedo proponer de mi lado es que soy prolijo pero después no sé cuán divertido soy. Soy sensato", añadió el especialista de TyC Sports. La respuesta no le gustó a Nati Jota quien exclamó: "no me gusta la palabra prolijo porque es como que te mandas cagadas pero te las mandas bien".

"¿Lo querés no?", preguntó el cronista de exteriores, contando con una frase sincera: "todos en mi familia y grupo de amigos lo quieren".

Gastón describió a la influencer como una persona que genera diversas reacciones en su audiencia, destacando su belleza, carisma y capacidad para entretener.