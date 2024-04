Este pasado martes y luego de la gala de nominación, Juliana Scaglione hizo un picante descargo en la cara de Coti Romero y desató un escándalo en Gran Hermano.

“Agradezco que tocó a vos porque estás hace bocha y no tienes información del afuera, eso muy válido. Nosotros no sabemos nada, todo el mundo entra acá y sabe de todo. Yo me siento súper subestimada”, comenzó diciendo Furia.

"Gracias, gracias, gracias", le dijo Coti pero fue interrumpida porque Furia tiró: "Espero que la estés pasando bien en la casa de todos". “Sí, sí, de nuevo estoy en mi casa... de nuevo. De última te doy la bienvenida yo a vos”, le retrucó la correntina.

"Claro, a ella le encanta decir 'Bienvenidos a Gran Hermano'", es como su speech. "También tiene la de 'Que se vacha, que se vacha'", le dijo Furia mostrándose, justamente, furiosa. "Claro, es mi frase de cabecera, la otra todavía no la dije, pero ya la voy a decir", respondió Coti.

"Yo no sé cuántos tengo, pero tal vez ella sabe los míos... no lo sé. Igual, no es un comentario que tiro, no es para te lo tomes a mal", dijo en tono jocoso Furia y Romero le respondió con firmeza: "Sí, pero yo reacciono como yo quiero, ¿entendés?".

Entre risas, Furia le dijo: "Estás como que saltas a la yugular y es tipo '¿no puedo expresarme, hablar con vos un poco y conocerte?' Tipo es re copado".

Por su parte, Coty le dijo: "¿Te puedo preguntar algo yo también? Vos no te das cuenta que estás tirando cosas, que me las estás tirando a mí. Desde que entré te la estás agarrando conmigo".

"Vos seguí tirando, seguí tirando... ¿sabés qué pasa?", dijo Coty y no tardaron en contestarle: "¿Qué pasa, amor, dale?", le preguntó Furia. "Que te la agarraste conmigo de la nada hablando de mí como 'la boludit... y eso'", contestó Coty justo cuando la producción del reality más famoso del país decidió cortar la transmisión.