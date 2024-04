El shipeo entre Coti Romero y Bautista Mascia es cada vez más fuerte dentro de la casa de Gran Hermano y se especula con qué podrá pasar entre ellos.

A pesar de que el cantante se mostró sin un interés amoroso, la rubia entró a jugar con todo y confesó que “no tiene miedo a nada ni a nadie”, dejando entrever que hará lo que sea para seguir en el juego.

Presente en la gala de nominación de GH, Denisse reveló si le da celos el acercamiento con dobles intenciones de la correntina al uruguayo, y fue contundente en sus respuestas en un breve diálogo que mantuvo con Santiago del Moro.

"Denisse, ¿te da un poquito de celos Coti?", empezó indagando el presentador. "No, cero celos. No tengo por qué, Santi", respondió de una la ex participante de la presente edición del reality de Telefe.

"Pero a ella le gusta…", insistió Del Moro con respecto al tema. “Y bueno, que le guste, ¿a quién no le gusta Bautista? Es un chico muy lindo”.

“¿Pero no te da nada de celos?”, indagó más. “Nada de celos Santi”, aseguró la ex participante.