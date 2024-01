Furia realizó una polémica "broma" a Martín Ku sobre madre en Gran Hermano 2023 y quedó en el ojo de la tormenta.

La llamativa jugadora y su compañera Catalina le preguntaron al “Chino” cómo se llamaba su madre para molestarlo.

Frente a esta situación, el joven oriundo de Viedma les dio el nombre de su madre en su idioma natal, Cata y Furia se rieron de esto a carcajadas. Acto seguido, Furia alzó el teléfono y simuló estar hablando chino mandarín con la madre de Ku, mientras que este se cepillaba los dientes con seriedad y no les da señal de aprobar el "chiste".

"Vení a buscarlo ya, no se aguanta más. Se hizo amigo de un chico de pelo largo, de un uruguayo... Se junta con gente rara tu hijo", concluyó la llamada de Furia.

La reacción de Martín fue completamente nula y se limitó a no mirar ni participar en la parodia de la jugadora y sus amigas. Sin embargo, en conversación con sus compañeros Lisandro, Sabrina, Denisse y Bautista, se mostró indignado: “Quizás eso es algo que hace 10 años me hubiera molestado, hoy en día me chupa un huevo porque sé de dónde sale. Pero rompeme las pelotas a mí, no te pongas a joder a mi vieja.”

Frente a ello, Licha opinó que en ese caso debió frenar la situación con Furia y manifestar con Gran Hermano los comentarios ofensivos. Aunque Sabrina comentó que esa opción le daba motivos a Furia y su grupo para atacar a Martín, él defendió su punto: “Gran Hermano no puede tolerar ni el racismo, ni la discriminación, directamente es motivo de expulsión”.