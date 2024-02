Este martes por la noche, Juliana Scaglione y Lisandro Navarro tuvieron un tenso cruce que terminó de detonar Gran Hermano.

Tras el repechaje, Joel Ojeda, Catalina Gorostidi e Isabel De Negri, llegaron en buena predisposición hacia Juliana "Furia" Scaglione y se mostraron alejados de Lisandro "Licha" Navarro y Agostina Spinelli.

La tensión en la casa más famosa del país llegó a su punto límite cuando "Furia" explotó de bronca contra "Licha", tratándolo de falso y expresando su cansancio por sus actitudes y comentarios a sus espaldas. La división en el hogar se hizo evidente, generando un clima tenso que culminó en un enfrentamiento directo entre los dos participantes.

La discusión también se encendió debido al papel que desempeña el asesor financiero en la cocina, tomando decisiones sobre qué cocinar para el grupo. Esta situación incomodó a Juliana, quien expresó abiertamente su descontento con la situación. “Me cansaste, metete la comida en el cul…”, lanzó,

Agostina regresó a Gran Hermano y la reacción de Furia se hizo viral en las redes sociales

Lisandro trató de mantener la compostura frente a las duras palabras de Furia, limitándose a señalar con serenidad que su compañera había sido irrespetuosa. “Sos una maleducada. Yo nunca te falté el respeto. Sos una maleducada”, lanzó.

“No, no soy ninguna maleducada ¿Sabés lo que pasa? Te recontra molesta que alguien se te pare de manos porque acá todos te tienen miedo, pelot...”, respondió Juliana.

“Sos un falso, mentiroso. Ponés palabras en la boca de los demás, le decís cosas a la gente que no son, a uno le decís una cosa, a otro le decís otra, ¿entendés? ¿Cómo no querés que me ponga así si me tenés las pelotas llenas? bolu...”, agregó la rubia.

Agostina explotó de bronca contra Catalina y expuso su estrategia en Gran Hermano: "Traición"

“No como más una poron... que cocine este tipo, y no me vengan a llamar para comer, eh. Voy a comer lo que se me cante el cu... Hay comida para todos, me puedo cocinar sola. Hace dos meses vengo comiendo lo que a él se le canta cocinar, las pelotas, bolu..., basta”, cerró Furia.