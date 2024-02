El pasado domingo, Catalina Gorostidi, Isabel de Negri y Joel Ojeda reingresaron a la casa de Gran Hermano, en la instancia de repechaje y dejaron sorprendidos a sus compañeros.

La pediatra ingresó con una actitud distante respecto a Agostina y se lo hizo saber con pequeñas acciones. Fue así que la policía quebró en llanto conversando con sus compañeros. "Trajo cigarrillos. Me dio uno a mí y le dio la caja a Furia. Viste cuando decís... Nada, cosas re obvias para que yo me de cuenta. Y yo me di cuenta, obvio. Le dije gracias y nada más", comenzó explicando.

"Yo ya vi que ya venía en contra mío. No soy boluda. Si ella vino en ese plan, está todo bien. Al margen de lo que haya decidido a mí me duele porque no lo esperaba", continuó con lágrimas en los ojos muy dolida por el comportamiento de Catalina.

Polémica: Agostina atendió el teléfono rojo y fue expulsada de Gran Hermano

“Cata es otra, vino enfocada en Furia. Y vio como jugó”. se quejó. “Está todo bien, yo tengo mi juego, yo se que a mí me fallaron”, aseguró, dolida.

“Si ella lo vio y lo avala es tema de ella”, agregó. “Yo todo bien, yo la quiero muchísimo”, indicó, dejando la puerta abierta a una reconciliación.