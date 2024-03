Luego de la eliminación de Lisandro Navarro, Agostina Spinelli tomó la decisión de abandonar Gran Hermano tras una amenaza de muerte por parte de Juliana “Furia” Scaglione.

Su salida se produjo durante la madrugada del pasado lunes, por eso no hubo tiempo de mostrarlo durante la emisión del domingo. Sin embargo, este martes se conoció el video que ocultó Telefe.

“Yo no quiero seguir así, hay mucha gente con mucha maldad también, no quiero estar más acá. Hay situaciones que me superan, como esta por ejemplo. La verdad que tenés que tener una cabeza impresionante acá adentro”, lanzó la participante con pasado en las fuerzas policiales.

EL VIDEO DE LA ESCANDALOSA SALIDA DE AGOSTINA DE GRAN HERMANO

Mientras Agostina agarraba sus valijas, Martín Ku le preguntó si se iba a abandonar la casa de esa manera. “¿Ahora ya?”, preguntó Rosina sorprendida ante la decisión de la policía quien empezó a saludar a sus compañeros. Por otro lado, Catalina y Furia no la saludaron.

“Que gane el mejor”, dijo Spinelli mientras se iba de la casa. Emma le deseó lo mejor y comenzó a entonar la canción de despedida, sin embargo, ninguno de los demás participantes cantaron.

AGOSTINA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA AMENAZA DE MUERTE DE FURIA

Este martes, Agostina habló con los panelistas de Gran Hermano y contó: “La estaba pasando muy mal”. Además, le preguntó a Julieta Poggio: ¿Vos sabes lo que es pelear o que te pinchen todo el tiempo?”. La policía reveló que la decisión de abandonar el juego es porque la casa la había superado.

En el debate, Gastón Trezeguet apuntó contra ambos participantes y defendió a Furia: “Están frente a la mejor jugadora de la historia de Gran Hermano, no perdieron con cualquiera y ustedes dos son parte de transformarla en esto porque los necesitó a ustedes para hacer el 2x1″.