Fue parte de una de las familias más ricas de Argentina y contó los motivos por los que perdió todo su dinero. El hombre habló con la prensa, dio detalles de su vida de lujos y excentricidades. Pero reveló los errores que cometió y que lo llevaron a tener su cuenta en rojo.

“En un sentido soy millonario en amor porque me di cuenta de que los millones no hacen a la felicidad”, reflexionó. Se trata del empresario Matías Garfunkel, quien también estuvo casado con la extenista y modelo, Victoria Vanucci.

En cuanto a su vida pasada como millonario, el hombre reveló y calificó cómo era su vida y algunos lujos que se daba. “Era desproporcionado y una locura desde donde lo mires", señaló. “Tenía un barco anclado en el Mediterráneo con cocineros, capitán. Una locura. Me acuerdo que el avión privado me costaba 5.000 dólares por hora de vuelo”.

Respecto a la pérdida de todo su dinero, Garfunkel indicó que “La debacle no vino toda de golpe y toda junta. Fue viniendo a lo largo de los años porque hice mil y una cagadas... excentricidades... De todas formas, las cagadas que yo me haya mandado en el pasado no tienen que ver con el reclamo actual que estoy haciendo”, añadió en A la Tarde.

EL PEDIDO DE AYUDA A SU TÍO Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE VANUCCI

“Hace unos meses a mi tío Andrés Garfunkel le pedí 500 dólares prestados para pasar un fin de semana en el invierno de Utah en un hotel y me los negó. Ese fin de semana lo pasé en un refugio donde hay muchas camas, como si fuese una cancha de básquet. Estuve comiendo y durmiendo ahí hasta que Victoria, por un tema de humanidad y los hijos que tenemos en común, me ayudó”, explicó el hombre.

De esta manera, dijo que su exesposa le tendió una mano y hoy en día tienen una buena relación. "Victoria me sigue ayudando, me pasa dinero por el tema de nuestros hijos. Por razones de privacidad, preferiría no nombrar el domicilio en el que estoy viviendo actualmente. Vivo en Utah”, indicó.

“En el pasado, me han asesorado muy mal con el dinero, he cometido muchos errores y he confiado en las personas equivocadas”, concluyó.