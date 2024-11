Un participante fue a "Los 8 Escalones" y dejó en shock a Guido Kaczka al confesar el nombre que le puso su mamá. El hombre fue al programa y comenzó participando en el primer juego. De esta manera, se presentó y contó una curiosa situación que sorprendió al conductor.

“¡¡¡Mirá cómo levantó Guido Martín!!! Sos Guido Martín, yo también soy Guido Martín”, dijo Kaczka mientras lo presentaba. Rápidamente, el concursante lanzó: “Por vos”.

Ante esa situación, el conductor indicó: “¿Cómo por mí?”. De esta manera, el hombre dio a conocer la historia de su nombre. “Bueno, estabas en una serie cuando estaba ahí…”, comenzó diciendo.

“Dale, ¿y te clavaron a Guido Martín?”, señaló Kaczka. “Por vos, sí”, insistió el joven y agregó: “Por la serie que hacías, te llamabas Lucas, a mi hermano lo llamaron por vos.”

En tanto, el conductor recordó esa etapa de su vida, cuando era actor. “En Grande Pá yo hacía de Lucas, hacía del novio de Angie, la del medio”, indicó. “Claro, mi hermano Lucas, yo Guido Martín”, siguió el participante.

De esta manera, Kaczka lanzó sorprendido: “¿En serio me decís?”. “¿Pero qué?, ¿tu mamá le agarró el tema?”. “¿En serio por la serie Grande Pá?”, le consultó a la mamá del hombre que estaba presente en el lugar.

“En Grande Pá me gustó el nombre de Lucas, yo estaba embarazada y dije: 'le voy a poner Lucas'. Y después, un domingo, que estaba embarazada de él, estaba mirando el programa que hacías con Sofovich, ahí te vi y dije: 'Guido, qué lindo el nombre Guido'”, reveló la mujer.

No obstante, Guido Kaczka, que no podía creerlo, lanzó: "¿Pero Martín, de segundo nombre, sabías que yo me llamaba Martín de segundo nombre? Claro, porque tampoco es un datazo". En tanto, la mamá del participante reveló que le gustó porque "pegaba". Mientras tanto, el concursante reveló que el nombre le gusta.

De esta manera, el conductor se emocionó y agregó: "Dame un abrazo, loco, dame un abrazo". “Un gusto conocerte”, cerró el joven.

