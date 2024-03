Este martes 26 de marzo, Guillermo Francella mantuvo una charla con el periodista Eduardo Feinmann y se refirió a la gestión de Javier Milei, como presidente de la Nación. “Sigo con la esperanza de que esto se modifique a favor del pueblo”, reveló el reconocido actor, tras ser consultado sobre el gobierno del líder de La Libertad Avanza.

En el comienzo de la entrevista, Feinmann consultó a Francella “cómo ve” al oficialismo, a más de 100 días de su llegada a Casa Rosada. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y cuándo empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, explicó.

Por otra parte, aseguró que las decisiones que tomó hasta el momento Milei "eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente".

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

"Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir", agregó. "Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas", concluyó.