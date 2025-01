Florencia Peña celebró que la señal televisiva de Telefé levantara la serie humorística ‘Poné a Francella’ tras las diversas críticas que recibió al ser considerado como un programa “fuera de época”.

La actriz de la tira de los 2000 confirmó que le pareció positiva la decisión que se tomó hace algunos días atrás brindando sus argumentos ya conocidos, siendo que en la actualidad, dicho humor es cancelable.

"No me imaginé. De hecho, la verdad es que cuando me lo preguntaron yo di una opinión que no tenía que ver con si 'Poné a Francella' debía seguir o no. Sólo que como mujer hay cosas que me hacían ruido", sostuvo la mujer en una entrevista brindada al canal C5N este sábado.

Además, la actriz fue contundente al mencionar que “me parece bien que lo hayan levantado. Ojalá 'Poné a Francella' haya traído ese debate que no lo estábamos teniendo sobre de qué nos podemos reír”, opinó. En ese contexto, en las redes sociales fue repudiado uno de los sketchs que Guillermo Francella y Julieta Prandi protagonizaban al ser considerado como un hecho de abuso sexual.

En ese tenor, Peña añadió: "los que nos dedicamos al humor y a la comedia hablamos mucho de eso. Me parece bien que podamos pensar de qué nos podemos reír", planteó.

Días atrás se conoció la durísima decisión de Telefé al levantar la tira humorística que contó con la participación del ‘Puma’ Goiti, Manuel Wirzt, Andrea Frigerio, Cecilia Milone, entre otros.