Flor Vigna sorprendió y contó cómo fue que se dio cuenta que Luciano Castro la engañó: "me enteré de todo"

Florencia Vigna recordó la relación que tuvo con Luciano Castro y reveló cómo fue que se enteró que el actor le fue infiel, asegurando que nunca antes le había pasado y que fue un duro cachetazo.

La artista, sin dar muchos detalles, sostuvo que fue un cierre de ciclo pese a la buena onda que quedó entre ambos a pesar de que haya aparecido una tercera en discordia.

“Con todo lo que está pasando en el país, me da mucho miedo invertir y, entre otras cosas, el tema del amor me dio en la tecla ahí: sentís como que te pegan un tiro en el corazón, directamente. Pero ahora más que nunca estoy aprendiendo que mi amor por mi proyecto es más grande que cualquier cosa”, comenzó Vigna.

Y añadió, yendo de a poco al desenlace: “pensá que estamos en julio y el último capítulo de esta novela fue en mayo. El mensaje de la vida fue: ‘Hasta acá llegó esta historia’. A veces uno se fija mucho en lo lindo y en la nostalgia de lo vivido, que das más oportunidades, entonces esta situación me ayuda a decir que este es un punto final necesario”, dijo, recordando lo vivido con el actor en comunicación con la revista Gente.

Revelando el momento exacto en donde comenzó a romperse la relación, contó: “hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si te cuento uno, te tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma”, continuó.

“Yo nunca había vivido una infidelidad de ninguno de los dos lados, entonces me pasa por primera vez y yo no estoy lista para asumirlo en público. Lo estoy entendiendo en privado, con familia y amigos”, resaltó.

Con contundencia, la artista concluyó: “en muchas cosas me pegaba muy bien, y en otras, ahora me doy cuenta de que era muy fácil manipularme”.