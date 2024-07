Flor Vigna rompió el silencio, contó la verdadera causa de su separación de Luciano Castro y lo mandó al frente

Flor Vigna y Luciano Castro se separaron a principios de este 2024, pero meses más tarde, el actor confirmó recientemente estar en pareja con Griselda Siciliani. Semanas después, la artista rompió el silencio y apuntó contra su ex pareja presentando cuál fue el motivo de su desvinculación.

La cantante estaba dialogando con sus seguidores mientras respondía algunas preguntas que le estaban haciendo hasta que reapareció en escena el nombre de su ex y ella, sin dudarlo, contestó porqué decidió ponerle punto final a la relación.

Una de las personas que estaba siguiendo el vivo le dejó un comentario a Vigna destacando a Castro, pero sin esperar una respuesta picante. “Es un bombón. Yo me pregunto, no se entiende que el otro la haya dejado si ella es hermosa. Más linda imposible. Porque mira que hay escrachos pero ella es linda, con buena onda y lindas vibras. Me cayó de 10″, dijo una usuaria.

Flor Vigna insultó a Luciano Castro y confirmó el verdadero motivo de su escandalosa separación

A lo que la cantante, sin problema y sincerándose, descargó: “lo dejé yo por HDP (hijo de…)”.

La tajante respuesta de la mujer generó una rápida viralización en donde, como siempre, los usuarios tomaron partido y llegaron a preguntarse qué fue lo que hizo Castro para que todo terminara en tristeza.

Después de la ruptura, el actor tuvo sus momentos de reflexión donde aseguró que le costó la desvinculación, pero que pese a ello lograron cerrarlo en buenos términos y de a poco.