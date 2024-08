Flor de la V reveló que va a ser abuela y no pudo contener su emoción: "La vida te sorprende"

Este lunes, Flor de la V reveló que se convertirá en abuela por segunda vez y no pudo contener la emoción.

“Cuando la vida te sorprende y el corazón explota de alegría”, escribió la conductora de Intrusos como epígrafe de una publicación que mostraba instantes de un baby shower.

Cabe destacar que una de las hijas del esposo de Flor ya había tenido un varón llamado Raffaello, por lo que este será el segundo nietito de la presentadora televisiva.

"Yo estoy feliz, jamás me lo hubiera imaginado en mi vida. De todas las cosas que se me cruzaron por la cabeza, nunca pensé esto y cuando Gonzalo nos lo contó hace poquito, fue de las alegrías más grandes que ha vivido mi familia", reveló emocionada Flor.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

La artista explicó que hizo la publicación en redes sociales el fin de semana para agasajar a Gonzalo y Julieta, quienes habían viajado después de recibir la noticia. "Siempre que llega un bebé a la familia es una celebración y más cuando es tan deseado", aseguró.

Conmovida, Flor destacó: "Cuando me enteré la noticia fue de una emoción tan grande porque los conozco desde chiquititos. Me encanta nuestra familia ensamblada. Si bien yo estoy medio de costadito, porque la verdad es que es hijo de Pablo, igual me toca porque es mi familia ensamblada y los quiero un montón a los chicos. Muchísima felicidad".