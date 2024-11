Floppy Tesouro rompió el silencio y reveló la enfermedad que padece. La actriz y modelo habló con la prensa y dio detalles sobre su estado de salud. "Me doblaba del dolor", aseguró.

Tesouro charló con el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, donde reveló algunos detalles de su vida. En este caso, se refirió a su salud y confirmó que atraviesa una enfermedad.

Según explicó, cada vez que comía algún alimento, le producía fuertes dolores de estómago. Además, reveló que se “hinchaba como si estuviera embarazada”. En tanto, tras consultar con su médica y luego de realizar unos análisis, se confirmó su situación.

“Me detectaron SIBO y me parece bien comunicarlo. Esto es muy reciente y no quiero hablar por hablar; he hablado con amigos que lo han tenido, a veces se te va y vuelve esto”, indicó.

“Me doblaba. Fui al médico y le conté de estos dolores y la doctora me dijo que me hiciera el examen de SIBO para ver si tenía o no. Y me dio positivo”, señaló.

En tanto, sostuvo que debe tomar medicamentos durante unos días y mantener una dieta “a rajatabla”. “Yo ya venía comiendo sano porque soy celíaca y además siempre fui de comer sano. El SIBO lo que tiene es que hay cosas que no tienen gluten que no puedes comer. Cuando me dijeron que tenía SIBO, le dije a la doctora ¿algo más me va a pasar?”, señaló.

Respecto a su dieta, confirmó que “dura dos semanas. Voy a tener que comer más carne, pollo y calabaza. El 28 veo a los médicos y me van a dar los pasos a seguir. A raíz de eso, veré los tiempos de recuperación. Por más que me cure y se me vaya, mi idea es seguir alimentándome con esos tips porque cuanto más saludable como, mejor. Es una fiaca acordarme de lo que tengo que comer, más yo que voy a eventos todo el tiempo”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR