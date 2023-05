A semanas de estrenar una nueva temporada del Bailando, Marcelo Tinelli le puso fin al misterio y reveló con quien se encuentra en pareja.

En una extensa entrevista que brindó con Revista Gente, y tras haber sido relacionado en varias ocasiones con Momi Giardina, el reconocido conductor habló sobre su presente amoroso y confirmó que está en pareja.

Muchos años estuve en pareja, y me encanta, soy una persona que le gusta estar en pareja. Pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así. No estoy solo, estoy con mis amigos, estoy con mis hijos mucho más", reveló.

“Cuando estoy solo físicamente me siento acompañado, por ejemplo, por la luna”, agregó. Luego, confesó: "Estoy en pareja conmigo mismo. Hoy decidí priorizarme a mí".

Más allá de esto, Tinelli aseguró que no le cerró la puerta al amor y que todavía cree en la posibilidad de enamorarse. "Por ahí mañana me vuelvo a enamorar perdidamente, pero hoy por hoy, como estoy estoy bien", lanzó. Por último, sentenció: "Quiero entrar soltero al programa".

Cuestión de edad

“Para mí, la edad es un número. No tengo ningún tipo de problemas con la edad. No tengo idea de la edad que tengo, no me doy cuenta. No pienso 'Esta edad corresponde a estas cosas'. Mi energía corresponde a lo que yo genero. Yo puedo interactuar con personas de cualquier edad. La edad es un número”, afirmó.

“No me imagino envejeciendo. Sí, seguramente es la ley de la vida, pero yo jamás pensé llegar a esta edad estando así. Mentalmente bien, lúcido, contento, con ganas, yendo todos los días al gimnasio, teniendo ganas de laburar, levantándome temprano, poniéndole pila, llevando a mi hijo al colegio, estando presente en cada cosa de mis hijos, estando con mis amigos, yendo a comer, divirtiéndome, riéndome... Me siento mejor hoy que los 50”, cerró.