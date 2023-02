Luego de que se hiciera pública la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, el asunto tomó polémicas dimensiones al difundirse que el actor engañó a Sofía en múltiples ocasiones y con múltiples mujeres.

A raíz de esta situación, Estefi Berardi, enojada por la difusión de chats íntimos de ella con Bal que, además, asegura que son falsos, buscó los servicios de Fernando Burlando, famoso abogado mediático.

burlando habló y contó cómo procederá, luego que se filtren los supuestos chats que confirmarían el affaire. "Ya está formalizada la denuncia. Hay una gran invasión a la intimidad, más allá de si el contenido es cierto o no es cierto. Se trata de que Fede es víctima de un delito. La propia pareja de Fede Bal reconoce que hackeó la cuenta de Federico, habló de un hackeo y una invasión a la intimidad. Es un delito".

“Nuestro objetivo es ver lo que se filtró, cuestionar aquello que no tenga nada que ver con la realidad. Entendemos que cuando pasan estas cosas que tienen que ver con las locuras que provoca el corazón, no descartamos nada, ni despecho, angustia o lo que sea que pueda incidir en la mala intención de mostrar estas cosas. Ya voy a presentar una cautelar directamente para que no se pueda hablar más del tema”, agregó en diálogo con Por si las moscas, programa de la radio La Once Diez.

“Si se acredita que fue Sofía, podría haber denuncia. Y esto se supone que se trata de Fede Bal y la novia. Pero si esto afecta a terceros, ahí es donde se transgrede totalmente el límite y es el motivo por el que podríamos denunciarla”, cerró Burlando.