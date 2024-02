En la gala de los Premios Estrella de Mar 2024 que se realizó en Mar del Plata, Fátima Flórez se impuso como mejor humorista, pero su noche se tornó gris cuando cruzó con Norberto Marcos, su expareja.

De acuerdo a lo que contaron en Socio del Espectáculo, “el organizador tuvo un fuerte reclamo porque le habían pedido expresamente que evitaran el encuentro entre Fátima y Norberto. Había diferentes zonas, A, B y C. En la zona A en la primera fila estaba ella y en la sexta, él. Esto generó un conflicto”.

"Siete personas separaban a Norberto de Fátima", remarcó Rodigo Lussich y agregó que nunca estuvieron tan cerca en los últimos ocho meses. “Hubo un momento en el que sí se cruzaron, no se saludaron y en ese momento Fátima no estaba rodeada de su séquito y se quedó tiesa, directamente. Eso generó mucho malestar”, añadió la panelista del programa de El Trece.

Javier Milei besó a Fátima Florez en su cumpleaños y aseguró: "Lo estamos logrando, la inflación empezó a bajar"

"Me informan que hubo un encuentro anterior, aunque ellos lo nieguen. Pero en este caso fue en un lugar público, donde Fátima casualmente no estaba rodeada de su sequito y quedaron helados", remarcó Duré y agregó: "Ahí es donde fueron y retaron a los organizadores".

Además, ese no fue el único incómodo momento que sufrió la imitadora en la velada, ya que tampoco fue saludada por sus colegas. "Fátima baja, llega, hace todas las notas de prensa y cuando pasa por delante no recibió el saludo de ningún artista", contó Dure y el conductor añadió: "Yo no dudo de que siga siendo la misma, pero hay un entorno que la blinda".