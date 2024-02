Brian Fernández rompió el silencio y destrozó a su ex Sabrina de Gran Hermano por humillarlo en vivo

Sabrina Cortéz fue la última eliminada de Gran Hermano y se presentó en el debate de este pasado lunes, donde dejó polémicas declaraciones.

Ante esta situación, su ex novio Brian Fernández, publicó un nuevo comunicado en sus redes sociales donde se mostró muy duro contra ella.

“Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver que tenías para decir primero. La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza”, inició.

"La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal, y recién me entero por TV...", siguió.

Luego, deslizó una de las frases más fuertes del extenso. comunicado. "No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo", remarcó.

"Me da pena cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, у роr sobre todo que veas como sufrieron afuera por tus actos los que más te quieren", concluyó.