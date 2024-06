Fátima Florez rompió el silencio y salió a hablar de Javier Milei tras la ruptura de público conocimiento que se hizo meses atrás tras la confirmación oficial del presidente en sus redes sociales.

La actriz y humorista se quebró al aire al ser consultada por el periodista Nelson Castro sobre si sigue enamorada del presidente tras haber comenzado una relación el pasado mes de julio de 2023 hasta abril de 2024.

Fátima fue directa y contestó: “sigo enamorada de mi profesión. Yo estoy profundamente enamorada de mi profesión, que me acompaña hace tantos años, que me da tanta felicidad, que me da fidelidad, porque ustedes, que están en sus casas viéndome, me eligen hace tantos años”, comenzó diciendo.

Alfa mantuvo un "encuentro de amigos" con Daniel Scioli e hicieron un insólito pedido para Javier Milei

A punto de romper en llanto, pero conteniéndose, la imitadora continuó: “me da mucha emoción que la gente, después de tantos años, me elija, me acompañe en las temporadas de verano, me acompañe en este Luna Park tan importante para mí. Me emociono de verdad, porque me llega al corazón, porque es mi pasión, es mi amor. Mi amor es el público”.

Por otra parte, le preguntaron sobre su intimidad con Milei, un tema muy tocado por los usuarios en las redes sociales: “creo que por ahí estamos en momentos donde todo se expresa y todo se saca para afuera, y está buenísimo, pero también yo creo que en las relaciones humanas y de pareja creo que hay también una intimidad que es hasta acá”,

“Creo que, de verdad, la mayor protección y el mejor tesoro de una pareja y de un cariño que queda, es atesorarlo. Atesorarlo en el corazón, con los momentos hermosos que hemos pasado y no hay por qué contarle a todo el mundo la intimidad de la cosa. Eso queda en mi corazón”, resaltó, evitando entrar en detalles.

Emilia Attias rompió el silencio y contó la verdad sobre su escandalosa separación del Turco Naim

En conclusión con sus declaraciones, Fátima dejó en claro que no hablará de cuestiones personales que tuvo con el presidente. Yo he tenido una pareja anterior a él, de muchos años, y a mí no me han visto hablar de intimidades”, cerró.