En crisis: se filtró la millonaria deuda en expensas del lujoso departamento de Dady Brieva

En las últimas horas, Dady Brieva volvió a ser noticia por un escandaloso motivo que se dio a conocer por una reconocida panelista.

El comediante que estuvo al frente del ciclo Peronismo Para Todos (PPT) en C5N, se quedó sin trabajo tras la asunción de Javier Milei como presidente.

Sin embargo y luego de negar las versiones sobre un levantamiento del programa por bajo rating, el actor quedó involucrado en un polémico hecho.

LA MILLONARIA DEUDA DE DADY BRIEVA EN UN EDIFICIO DE PUERTO MADERO

El pasado martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre reveló el escándalo que protagoniza el artista en su edificio de Puerto Madero. Según la panelista, el ex Midachi tendría una millonaria deuda en el lugar donde reside.

"El señor David Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer", contó.

"Debe exactamente $9.800.000 de expensas. Desde el mes de noviembre no las paga", develó la periodista de espectáculos. Asimismo, Yanina remarcó que Dady Brieva tiene un departamento propio en ese edificio, en el piso 17, y que se lo alquila a otra persona.

"Para mí se fue a vivir más arriba, y ahí ya no me pregunten por qué". Y sumó: “El inquilino de Dady debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada porque el tipo dejó el departamento. No lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio”, cerró.