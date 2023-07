Este miércoles, se conoció la triste noticia de la muerte de Sinead O' Connor, la reconocida cantante oriunda de Irlanda. La artista tenía 56 años, sin embargo, no aclararon las causas de su fallecimiento.

Si bien la artista había recibido buenas críticas con su primer disco The Lion and the Cobra (1987), saltó a la fama mundial con el cover de la canción "Nothing Compares 2U", el tema de Prince y que fue incluido en su segundo disco, I Do Not Want What I Haven´t Got (1990).

O' Connor, había estado internada durante el año 2022, para cuidar su salud mental, tras la muerte de Shane, uno de sus cuatro hijos, quien tenía 17 años.

“Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, había explicado en esa ocasión, en su cuenta de Twitter.

“No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, agregó.