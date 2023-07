Coti de Gran Hermano reveló cuáles son los requisitos para conquistarla y sorprendió a todos: "Me gusta.."

Coti Romero, una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano 2022, se sometió a un picante cuestionario y no se guardó nada.

En su visita a la La jaula de la moda, la ex novia del “Conejo” apareció con un “look Barbie” full rosado, en plena promoción del film de Margot Robbie, pero además se animó a contestar Las 5 preguntas de la moda que le hizo Horacio Cabak.

Primero, Coti reveló que la prenda que más usa es “el corset más descubierto que tiene” y mucha transparencia. “Cuando salgo a bailar se me ve, sutilmente, la tanga”, dijo entre risas, especificó que lo mejor es “todo de red”.

A la hora de revelar qué estilo de hombre le gusta, Coti refirió que prefiere aquellos que “se ocupan”. “Me parece que a nadie le gusta alguien descuidado, pero no los que son metrosexuales", remarcó.

“Que sean atentos y prolijos. No me gustan los pantalones ajustados. Siento que en cualquier momento explota todo, y no me gusta cómo queda. Me gustan morochos y muy altos. Los enanos me la bajan”, cerró.