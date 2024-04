Fabiana Cantilo, ícono del rock argentino, no se guardó nada y sorprendió al revelar cómo lleva su día a día en el contexto de crisis económica del país.

“Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele, para pagar el alquiler porque encima no tengo casa”, comentó en diálogo con Infobae.

A su vez, la ex pareja de Fito Páez agregó sobre su pasado: "Yo digo: 'Jodete por drogadicta'. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: 'Jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo. Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan ‘A esta no la voy a contratar’”.

“Entonces, no tenía como Lali (Espósito), como Fito (Páez) que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy lady vaga", concluyó, con un poco de humor, al bromear con el nombre de Lady Gaga.