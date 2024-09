Luego de su salida de Gran Hermano en 2023, Juan Reverdito no pudo sostener su figura en los medios de comunicación y poco a poco, se fue complicando financieramente.

Hace unos días atrás, el exparticipante brindó una entrevista en Mitre Live y contó su delicada situación, donde se vio obligado a vender su taxi para llegar a fin de mes.

“No pude comprarme otro auto para seguir laburando porque no tenía la plata y la única que me quedó es laburar con la moto”, confesó.

La venta del vehículo fue una decisión difícil, en parte motivada por la necesidad de repartir el dinero con su ex esposa, y también porque el trabajo como taxista se había vuelto cada vez más estresante para él.

“Esto fue hace un mes y medio más o menos, cuesta muchísimo ganar el mango en la calle. Estoy viendo de irme al campo a trabajar con mi suegro, estoy analizando eso”, agregó.

“Yo estoy convencido que Furia va a desaparecer porque escupe demasiado para arriba, le están dando una posibilidad en un streaming y puede que esté generando plata pero llega un momento que no le servís al producto. Yo no fui vivo”, expresó en relación a Juliana Scaglione y la falta de oportunidades para el futuro.

"Yo salí de Gran Hermano y estuve un mes adentro de la casa, quizás hacías una publicidad y era mucha plata en comparación a lo que uno gana en el día a día con un laburo normal”, reflexionó.

“Quieras o no, los que están trabajando en Telefe son vivos, la están haciendo bien”, cerró Reverdito.