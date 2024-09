Fiel a su estilo, Esteban Lamothe no se guardó nada y reveló su llamativo fetiche a la hora de hacer el amor, sorprendiendo a propios y extraños.

En una entrevista con el programa Galanes en temporada baja (Blender), el reconocido actor habló sobre sus fantasía y confesó que le gusta el sexo oral.

Sin embargo y a la hora de realizarlo, contó un detalle inesperado: “Me gusta el olor a conc... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno", inició.

“No quiero que esté sucia pero que tenga gusto a con... porque sino me chuparía una pi.. y me quiero chupar una con... que tenga gusto a con...”, agregó.

“Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, aportó el conductor Gonzalo Heredia.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Como era de esperarse, el video se viralizó a través de las redes sociales y generó un fuerte debate entre los seguidores del programa.

Con información de El Trece, editada y redactada por un periodista de ADNSUR