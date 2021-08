El emblemático guitarrista Eric Clapton lanzó "This Has Gonna Stop", una nueva canción en donde vuelve a manifestar su rechazo a las medidas sanitarias preventivas y a la vacuna contra el coronavirus, acompañado de un video animado plagado de imágenes que fijan su visión conspiranoica sobre el tema.

"Esto tiene que parar, ya es suficiente. No puedo soportar más este BS. Han ido lo suficientemente lejos, quieren reclamar mi alma. Tendrás que venir y derribar esta puerta", canta el músico en las primeras líneas de una canción con aires de rhythm and blues.

Además de mostrar su indignación por las medidas sanitarias oficiales a partir del uso de la expresión BS, que significa British Standard y hace alusión al sello de calidad de ese país equivalente a nuestro conocido sello IRAM; el artista también refiere de manera excesivamente dramática al malestar que sufrió cuando recibió sus dosis de vacuna Astrazeneca.

"Sabía que algo estaba pasando mal / Cuando empezaste a imponer la ley / No puedo mover las manos, me sudo / Quiero llorar, no puedo soportarlo más", canta el respecto en un pasaje del tema.

Cabe recordar que, en su momento, Clapton contó que pensó que no iba a poder volver a tocar por el dolor que sentía en su brazo, tras recibir la inoculación.

La canción es acompañada de un video en donde se suceden imágenes animadas de grupos de personas sentadas en una mesa tomando decisiones, balanzas de la justicia que se inclinan hacia un lado, bombardeos informativos y gente sometida ante las medidas restrictivas.

Todo eso deriva en una protesta de ciudadanos con carteles que dicen "Libertad", "Alto" y "Ya es suficiente".

Tras manifestarse en contra de las medidas sanitarias desde el inicio de la pandemia bajo el argumento de que se le quitaba libertad a la población, Clapton había declarado semanas atrás que no iba a actuar en un auditorio en el que se impusiera la regla oficial de exigirse a la audiencia el certificado de vacunación.

Antes de este lanzamiento, el legendario guitarrista había unido su voz a la de Van Morrison, otro negacionista de la pandemia, en el tema "Stand and Deliver", de similar temática.

(Con información de Telam)