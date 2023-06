En pleno acto, una maestra jardinera recitó un "Aro Aro" subido de tono y se hizo viral

En esta ocasión, un jardín de infantes eligió realizar una celebración escolar en la que los niños pudieron disfrutar de entretenidas rimas y vestirse con atuendos tradicionales.

En medio de un acto escolar, una docente leyó un "Aro Aro" subido de tono y, como era de esperarse, las redes sociales estallaron y lo convirtieron en viral.

Si bien no se su origen, presumiblemente el curioso hecho ocurrió durante un acto escolar por el 25 de Mayo dado que las docentes y los niños estaban con ropa gauchesca. En ese contexto, una de las maestras toma el micrófono y le toca leer unas rimas humorísticas pero, más que humorística, resultó no apto para los niños .

La composición comenzó de manera inocente con el clásico "Aro, aro, aro" y continuó con la frase "Ayer pasé por tu casa". Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la maestra, con aparente ingenuidad, leyó: "Y te miré por un agujero, estabas tomando mate con la bombilla de cuero".

Las risas cómplices de sus compañeras y la sorpresa entre los presentes no tardaron en manifestarse. Aunque el shock fue breve, la música volvió a sonar y la alegría del baile continuó, al ritmo de una ranchera, sin dejar de lado la controversia generada por la rima inapropiada.

Como era de esperarse, el video se viralizó en en pocos minutos y despertó la risa de muchos usuarios que no pudieron contener las carcajadas tras escuchar la frase que se mandó la maestra, publicó Crónica.

Además de cosechar miles de "me gusta", las personas se tomaron unos segundos para dejar comentarios haciendo referencia al momento vivido en aquel colegio.

"Qué grande la profe, se caga... de risa", señaló un hombre. "Me muero, no me lo esperaba ni un poco", admitió una chica.