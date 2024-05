Emmanuel de GH se desmayó y alarmó a todos. "Tuvieron que venir los médicos", explicó. El participante de 31 años, que vivió dos años en Comodoro Rivadavia, enfrentó una dramática situación en la casa más famosa del país.

Así lo reveló a su amiga Noelia “La Gata” mientras conversaban. Según indicó Emmanuel Vich, la inesperada situación se dio durante una prueba de líder. “Tuve que ir al súper a buscar una gaseosa, me tuve que agachar en un balde con un bloque de hielo y muchos hielos, me desmayé”, explicó.

En tanto, tras lo sucedido, generó preocupación en sus compañeros y en las autoridades del programa, quienes lo atendieron inmediatamente. “Me tuvo que traer hasta acá Joel, me puso los pies para arriba. Tuvieron que venir los médicos, todo. Fue por tener la cabeza para abajo y los brazos congelados”, añadió.

Además, reveló que ese día “no habíamos desayunado”, lo que generó malestar en sus fans. “Estaba congelado, me midieron el azúcar todo. Los médicos acá son los más, te cuidan, la producción es lo más. El psicólogo es de primer nivel. Por eso siento que puede salir de muchas cosas gracias a eso. Son gente muy profesional, allá arriba”, agregó Vich.

QUIÉN ES EMMANUEL VICH

Emmanuel, es oriundo de Córdoba Capital, es peluquero y estilista, además se encuentra casado con un integrante de las Fuerzas Aéreas. El joven vivió y trabajó en Comodoro Rivadavia.

“Me casé hace 11 años con Nico por Civil, no por iglesia, porque no se puede. Ya me casé, ya está. Después, cuando salgamos todos vamos a hacer fiesta. No hice ningún festejo porque no tenía un peso. Hice una comida en Ramos Mejía, me junté con amigos” indicó en una ocasión.

“Me echaron a los 12 años de mi casa por ser gay. Tengo cuatro hermanas lesbianas también. Somos toda una familia LGTB. Viví en la calle, trabajé mucho hasta que conocí a Nico a los 19”, explicó a sus compañeros. En tanto, sobre su estadía en Comodoro, indicó que puso su peluquería y “salimos adelante”.