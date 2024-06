Este miércoles y en el medio de una casa revolucionada tras el ingreso de ex participantes, Emmanuel Vich sorprendió a todos con un bombazo en Gran Hermano.

El peluquero que trabajó y vivió en Comodoro Rivadavia, no se guardó nada y reveló que tuvo relaciones sexuales con un jugador.

LA INESPERADA CONFESIÓN SEXUAL DE EMMANUEL VICH

Mientras se encontraba sentado en compañía de Juliana “Furia” Scaglione, el estilista se puso a conversar con Nicolás Grosman y le hizo la confesión del año: habría intimado con uno de los integrantes de los Bro.

“Nico, estuve con él. En el baño. En la ducha", lanzó Emmanuel. A lo que su compañero le preguntó: “¿Tuviste sexo?”. Sin vueltas, el chico iconic le contestó: “Sí. siempre caigo yo pero fue mutuo. Yo no voy a obligar a nadie a hacer nada”.

A un costado hablando solos, Emma destacó que esto fue hace mucho y amplió: “De los que están entrando se puede filtrar ahora. Facu señala cosas que a él y a mí nos llevaron a estar nerviosos. Amigo, a mi me gusta muchísimo, posta. No quiero estar con nadie más que con él”.

“No puedo creer que te estoy contando esto a vos que sos el amigo”, remató Vich. Por su parte, con cierta duda y desconfianza ante las confesiones del estilista cordobés, Nico le hizo una propuesta a Emma. “Si esto que me estás contando es real me comprometo a pagarte cuando salgamos 200 dólares".

"Pero si no lo es me tenés que pagar a mi”, sentenció el novio de Regidor. Finalmente, Emmanuel le dijo a Grosman que sí pero no aceptó hacer la promesa trenzando las manos.