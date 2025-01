En las últimas horas, el Puma Goity no anduvo con vueltas y le respondió a Florencia Peña. Cabe recordar que la actriz criticó la retransmisión de ‘Poné a Francella’, la tira emitida en 2001 y que luego generó polémicas por su contenido.

En este marco, Goity, que fue compañero de Peña en el programa, dejó clara su postura y no tuvo filtros.

“Es su opinión, pero al público le está encantando. Y bueno, tampoco es que subestime a la gente y tampoco me parece que hay que ponerse tan (extremo)... ¿No es cierto?”, comenzó diciendo.

“¿No vamos a hacer más obras de esclavitud porque no hay más esclavitud? Es un poco exagerado, por no decir muy exagerado. Tampoco nos podemos poner tan... O sea, es humor y no me parece para tanto. No estoy tan de acuerdo con lo que dice Florencia, con todo el amor que le tengo”, agregó.

Respecto a uno de los personajes que acosaba a una empleada, Goity añadió: “Terminémosla, cortémosla... Me parece que estamos exagerando con ese tema. A mí me parece que es un programa de humor y punto. Hay que tomarlo con humor”.

Luego, Goity lanzó: “Tampoco ‘Casado con hijos’ es un canto... ¿viste? Es lo mismo. Entonces, no jodamos. Es humor, es humor, es comedia, y bueno, se ha exagerado todo. No se puede hacer nada”.

“No seamos más bol..., de verdad. Me parece, con todo respeto, que está muy bien que esté ‘Poné a Francella’. Lo prefiero mil veces a otras cosas que se ven que son espantosas y supuestamente son modernas y respetuosas”, cerró.

Con información de América Tv e Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR